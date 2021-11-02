В "Дії" появится сертификат о выздоровлении от COVID-19 – дата

С 8 ноября в Украине планируют ввести сертификат о выздоровлении от коронавируса. Его будет видно в "Дії" и он будет действовать 90 дней.
Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, передает Суспільне.
Подробности
Возможность сгенерировать сертификат о выздоровлении от коронавируса в "Дії" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему.
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"Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения. Право на генерацию такого сертификата будет наступать на 15-й день после внесения этой записи в систему", – подчеркнул Выскуб.
Сколько будет действовать сертификат?
Отмечается, что сертификат будет действовать 90 дней.
Подделка COVID-сертификатов
Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины .
"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим Верховной Раде, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", – заявил он.
Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.
"Во-первых – это опасность для вашего здоровья, во-вторых, мы четко говорим: в данный момент проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины", – подчеркнул Ляшко.
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