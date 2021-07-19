В "Дії" появится "военный" документ: что готовят ветеранам АТО/ООС

Министерство цифровой трансформации также готовит и другие сюрпризы для участников войны на Донбассе

"Дія" готовит сюрприз для ветеранов. Коллаж "Сегодня"

В приложение "Дія" в октябре этого года интегрируют удостоверение участника боевых действий, а также льготный электронный билет для участников войны на Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук, передает пресс-служба Минветеранов.

Реклама

По его словам, в приложении будет не только УБД.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія". Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов. Также сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса "Дія", – рассказал Левчук.

Также планируется запуск онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI, которая даст ветеранам равные возможности для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки, в том числе и в регионах, а также от международных организаций", – подчеркнул замминистра.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля в "Дії" появились первые COVID-сертификаты, которые будут действовать для поездок за границу.

А недавно Верховная Рада приняла законопроект об онлайн-прописке, чтобы можно было менять место проживания на портале "Дія". Принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке".

Смотрите также видеоинструкцию нового способа авторизации в "Дії":