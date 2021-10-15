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В Дії появятся сервисы для ветеранов – Минцифры

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 октября, 20:45
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Над запуском новых сервисов, запланированных на 2022 год, работают Минцифры и Минветеранов
Ветеранам будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах
Ветеранам будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах / Фото: Коллаж: Сегодня

На портале Дія появятся сервисы для ветеранов. Запуск новых сервисов запланирован на 2022 год.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.

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Как напомнил министр, в Украине более 400 тысяч участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств – примерно 1,2 миллиона.

"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16", – добавил Федоров.

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Над этим работают Минцифры и Минветеранов. Ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.

Инициатива станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в Дії, подытожил министр.

Что такое "Дія"

Приложение "Дія" это

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  • портал, который предоставляет онлайн-сервис ряда государственных услуг;
  • мобильное приложение с электронными документами и данными о человеке из реестров;
  • портал по онлайн-курсам: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей; "Онлайн-безопасность детей";
  • Портал для помощи малому и среднему бизнесу;
  • Центры предоставления административных услуг;

  • Специальный правовой режим для IT-индустрии.

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