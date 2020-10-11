В Днепре девушка выпала из окна 5 этажа: ее могли вытолкнуть

В воскресенье, 11 октября, на проспекте Гагарина в Днепре из окна 5 этажа выпала девушка.
Об этом сообщает Информатор.
В результате падения девушка 2002-го года рождения получила серьезные травмы и ее госпитализировали.
По непроверенной информации, ее вытолкнул в окно мужчина, которому девушка должна была сделать тату. Она упала на автомобиль Lanos.
Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Мечникова. Все обстоятельства случившегося будут выяснять правоохранители.
8 октября в Днепре из окна дома выпала женщина. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Напомним, ранее в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже. Мальчик не выжил.
Также во Львове на улице Рубчака из окна восьмиэтажки выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.
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