В Днепре избили пенсионера, который костылем ударил ребенка в супермаркете

Пожилой мужчина решил "наказать" ребенка за то, что он якобы хулиганил в магазине

В Днепре избили пенсионера, который ударил ребенка костылем. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре произошла драка в супермаркете. В результате до синяков избили пожилого мужчину.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Инцидент произошел в жилом массиве Приднепровск. Пенсионер ударил парня костылем по голове за то, что он якобы бил бутылки.

Самосуд или наказание?

Мальчик рассказал об инциденте своим родителям. Те нашли пенсионера в магазине, поломали ему костыль и поставили фингал.

На место вызвали полицию, обе стороны не стали писать заявления.

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В центре Киева подрезали подростка

Ранее на Контрактовой площади пьяный мужчина спровоцировал конфликт с 17-летним подростком и ударил его ножом в живот.

Подросток вместе со своими друзьями находился на улице, к компании начал цепляться выпивший мужчина. В какой-то момент злоумышленник достал из кармана нож и ударил им юношу в живот. Позже он пытался скрыться с места, однако его задержали сотрудники муниципальной охраны.

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Злоумышленника передали полиции. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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