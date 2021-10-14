В Днепре избили пенсионера, который костылем ударил ребенка в супермаркете

В Днепре произошла драка в супермаркете. В результате до синяков избили пожилого мужчину.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Инцидент произошел в жилом массиве Приднепровск. Пенсионер ударил парня костылем по голове за то, что он якобы бил бутылки.
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Самосуд или наказание?
Мальчик рассказал об инциденте своим родителям. Те нашли пенсионера в магазине, поломали ему костыль и поставили фингал.
На место вызвали полицию, обе стороны не стали писать заявления.
В центре Киева подрезали подростка
Ранее на Контрактовой площади пьяный мужчина спровоцировал конфликт с 17-летним подростком и ударил его ножом в живот.
Подросток вместе со своими друзьями находился на улице, к компании начал цепляться выпивший мужчина. В какой-то момент злоумышленник достал из кармана нож и ударил им юношу в живот. Позже он пытался скрыться с места, однако его задержали сотрудники муниципальной охраны.
Злоумышленника передали полиции. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали:
- В Киеве возле скандальной стройки в Днепровском районе титушки избили ветерана войны на Донбассе.
- В Киеве на АЗС до смерти избили мужчину. Местный житель несколько раз ударил незнакомца из-за конфликта с работником заправки. В результате потерпевший скончался до приезда "скорой".