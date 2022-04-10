В Днепре на памятнике Пушкину нарисовали буквы Z (видео)

Из-за инцидента возле памятника собралась толпа людей и приехали сотрудники полиции

Правоохранители отреагировали на надпись / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре полиция задержала парней, разрисовавших памятник Пушкину буквами "Z".

Об этом сообщил Telegram-канал "Perepichka News".

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На видео видно как возле памятника собралось более 10 человек и сотрудники полиции, приехавшие на двух автомобилях. Полицейские задержали парней.

Люди в комментариях под видео выразили свое негодование.

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"Ногтями и зубами пусть стирают свои художества...", – написали в Telegram.

Город в Житомирской области отказался от буквы Z на гербе

В городе Новоград-Волынском Житомирской области решили убрать букву Z с герба города. Все для того, чтобы герб не ассоциировался с российскими оккупантами. Такое решение 31 марта принял городской совет, пишет Громадське.

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Депутаты решили убрать букву Z из изображений малого и полного гербов Новоград-Волынского городского общества. Эта буква означала первое название города – Звягель.

Все из-за того, что российские захватчики используют этот символ в пропагандистских целях и для маркировки техники.

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