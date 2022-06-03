В Днепре прогремел мощный взрыв (видео)

Над городом поднялся столб дыма

В Днепре произошел взрыв на предприятии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре прогремел мощный взрыв. Однако на момент удара тревоги в городе не было. По предварительной информации, пожар возник на одном из предприятий.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

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Прилетов ракет не было и пожар с этим не связан.

"Дым, который можно видеть в одном из районов Днепра – это следствие пожара на частном предприятии. Возгорание произошло в 16:30 в металлическом ангаре, впоследствии там взорвались газовые баллоны", – говорится в сообщении.

Площадь возгорания – 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Горожан просят не паниковать

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В Днепре прогремело несколько взрывов

Утром 27 мая жители Днепра услышали несколько громких взрывов. После этого в городе начался пожар. За несколько минут до этого в области была объявлена воздушная тревога.

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Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.

Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.

Как рассказал председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, было несколько "прилетов".

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