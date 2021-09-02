В Днепре прогремел взрыв – в салоне авто разорвалась граната

Водитель автомобиля Subaru доставлен в больницу

Взрыв произошел в cалоне автомобиля Subaru. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре прогремел взрыв в автомобиле. Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел на улице Литейной около 12:00 в четверг, 2 сентября.

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"По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru около переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации события.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа / Фото: Нацполиция

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