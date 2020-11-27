В Днепре ранее адекватная женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормит объедками

Соседи говорят, что в доме всегда было чисто, а хозяйка хорошо готовила

В Днепре соцслужбы изъяли семь детей у матери, которая превратила свой дом в свалку – они жили в горах хлама и питались объедками. Соседи семьи рассказали новостям "Сегодня": только и видят, как женщина копается в мусорных баках. Хотя была адекватной.

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Горы мусора чуть ли не до потолка, на полу, диване и подоконниках пакеты от пищи, бутылки и одежда, а среди хлама – дети. Такое увидели копы, когда приехали на вызов старшей девочки. Чтобы утихомирили пьяную подругу дяди. Матери выписали штраф. А уже на следующий день малышей забрали соцслужбы.

Дом, где живет семья, заметно сразу. Уже под забором – кучи мусора. А двор загроможден вовсе. В небольшом доме живут вдевятером: 39-летняя Анна с братом и семь ее детей. Старшей дочери – 16, младшему сыну – полтора года.

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Соседи вспоминают: еще пару лет назад Анна жила, как все, и была хорошей хозяйкой.

"Всегда у нее постирано, напечено, торты пекла. Нормальным человеком была, нормальным. А потом потеряла разум и все", – рассказывает соседка.

Предполагают – это из-за смерти мужа. Теперь ее только и видят на свалках под домами. Копается в баках и все тянет домой.

Семья уже три года на учете соцслужбы. Впервые соцработники посетили после жалоб соседей на загроможденный двор. С тех пор периодически заходят: помогают продуктами и вывозят хлам со двора. В самом доме, уверяют, до сих пор было чисто.

"Дети всегда были ухоженные, сытые, одетые, обутые. Почему она начала вдруг все это тащить в дом – нам непонятно", – комментирует начальница службы по делам детей Новокодацкого райсовета Майя Гулидова.

Сейчас ребята в больнице на обследовании. В развитии не отстают, разве немного капризничают, говорят медики. Но домой пока не вернутся. Поживут в реабилитационном центре, пока мать не наведет порядок в доме. Лишать ее родительских прав в соцслужбе не намерены.

Видео: Сегодня

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