В Днепре возле школы нашли два трупа, а само учебное заведение "заминировали": что говорят в полиции (видео)

Звонок о минировании полицейские получили в 11:01

На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 21 декабря, возле школы №131 в Днепре нашли тела двух мужчин в крови и с ножевыми ранениями. Сейчас же эвакуируют детей и персонал. Все из-за сообщения о минировании учебного заведения.

Об этом пишет сайт Информатор.

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Звонок о минировании поступил в полицию в 11:01. На место также прибыли спасатели и скорая.

Оперативно из здания вывели всех детей и учителей. Сейчас на место ожидается приезд взрывотехников. Правоохранители и специалисты ГСЧС осматривают прилегающую территорию.

Как связаны трупы мужчин и минирование?

В полиции Днепра пока не связывают обнаружение двух трупов мужчин с минированием школы. Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер городской полиции Алина Стадник.

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Ложное минирование?

Как известно, сейчас, накануне зимних каникул, в большинстве школ Украины идет период контрольных работ.

"Сегодня во многих учебных заведениях последний день написания таких работ. Не исключено, что школу "заминировали" ради срыва контрольных", – утверждают в полиции.

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