В "ДНР" признались — войска РФ вторглись в Украину

Военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР" — об этом заявил "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский.
Он сообщил, что в договоре, который накануне подписал президент РФ Владимир Путин и главари так называемых "республик", есть пункт о военной поддержке, и в соответствии с ним Россия будет действовать.
"Российская армия уже пересекла границу Донецкой и Луганской "народных республик" и сейчас заняла позиции на севере и западе. Будет создан штаб, я предполагаю, в котором будут происходить координационные действия. Думаю, будет по примеру Абхазии и Северной Осетии, где находятся военные базы РФ у границы, и они осуществляют совместный пограничный контроль", — сказал он.
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- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию.
- Президент США Джо Байден заявил, что вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик ЛДНР". У Байдена заявили, что санкции против "ЛДНР" не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай российского вторжения в Украину.
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