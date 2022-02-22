В "ДНР" признались — войска РФ вторглись в Украину

В ОРДЛО рассказали о российских войсках, которые уже пересекли границу Украины

Российские войска уже в псевдореспубликах на востоке Украины / Фото: Reuters, открытые источники, Коллаж: Сегодня

Военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР" — об этом заявил "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский.

Он сообщил, что в договоре, который накануне подписал президент РФ Владимир Путин и главари так называемых "республик", есть пункт о военной поддержке, и в соответствии с ним Россия будет действовать.

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"Российская армия уже пересекла границу Донецкой и Луганской "народных республик" и сейчас заняла позиции на севере и западе. Будет создан штаб, я предполагаю, в котором будут происходить координационные действия. Думаю, будет по примеру Абхазии и Северной Осетии, где находятся военные базы РФ у границы, и они осуществляют совместный пограничный контроль", — сказал он.

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