В "ДНР" заявили, что откажутся от парада на 9 мая

Боевики заявили, что якобы опасаются обстрелов с украинской стороны

Пушилин заявил, что парада не будет / Фото: Коллаж: Сегодня

В так называемой "ДНР" приняли решение не проводить военный парад и марш "Бессмертного полка" на 9 мая. Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, сообщает сепаратистское агентство ДАН.

Пушилин заявил, что парад состоится, но только после "освобождения" территории всей Донецкой области от украинских войск.

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Отказ от массовых мероприятий Пушилин обосновал соображениями безопасности и якобы угрозой обстрела массового скопления людей и инфраструктуры. По его словам, акция "Бессмертный полк" будет в интерактивном формате.

Значимость 9 мая для РФ

В России 9 мая празднуется День победы во Второй мировой войне. На Западе отмечают День памяти и примирения днем ранее, 8 мая. Ранее СМИ заявляли, что президент России Владимир Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и провести там "парад", чтобы продемонстрировать успехи в Украине.

"СССР и Россия празднуют день победы 9 мая. Это большой политический праздник для РФ. И это основа путинской нацистской политики. Это удивительно – праздновать победу над нацизмом, одновременно внедряя путинскую политику нацизма", — заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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В самой России началась подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве. К репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.

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