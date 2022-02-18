Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Донецке включили сирену гражданской обороны. Мы узнали, что там происходит

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 16:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местные жители рассказали, какая обстановка в городе
Боевики включили сирены в Донецке.
Боевики включили сирены в Донецке. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны.

Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили местные жители.

Реклама

В центре Донецка сирены в 16:27 закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно, это было тестирование сирен.

"Расцениваем как пробу пера", – сказали они сайту "Сегодня".

Сообщение об эвакуации

Жители оккупированных территорий Донбасса нам также рассказали, что около 15:40 по местному телевидению прозвучало заявление боевиков о возможной предстоящей эвакуации жителей Донецка в Ростовскую область.

Реклама

"Прозвучало на фоне бегущей строки о том, что на днях в местном театре будет творческий вечер. Куда, когда и как собираются эвакуировать – все это непонятно", – рассказала нам дончанка, попросившая не называть ее имени в прессе.

В свою очередь, местный житель, который на днях выехал в Россию, рассказал нам, что на российской территории вблизи пункта пропуска Мариновка, невдалеке от границы с "ДНР" стоят десятки танков.

"Похоже, что стабильно и быстро идем ко "дну". Вчера прозвучала информация, что из-за массированного обстрела пострадала водонасосная станция, жителям некоторых районов Макеевки сказали экстренно запастись водой", – говорит местный житель.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Донецке включили сирену гражданской обороны. Мы узнали, что там происходит Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Боевики палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

209 228

заболело за неделю в Украине

-16%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять