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В Донецкой области оккупанты сбросили на Лавру авиационную бомбу

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13 марта, 03:56
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В храме нашли приют более полутысячи беженцев
Религиозному зданию нанесен значительный ущерб / Коллаж "Сегодня"
Религиозному зданию нанесен значительный ущерб / Коллаж "Сегодня"

Поздно вечером стали известны подробности результатов нанесенного российскими оккупантами авиаудара по Свято-Успенской Святогорской Лавре в Донецкой области, который произошел 12 марта в 22:00.

Подробности сообщил бывший советник главы МВД Антон Геращенко на своем телеграм-канале.

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Что известно

Сообщается, что авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру. В результате страшной силы взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских отелях взрывной волной выбиты все окна и двери.

Несколько человек получили ранения, они были доставлены в госпиталь Святогорска. Остальным была оказана помощь непосредственно в обители. Погибших, к счастью, нет.

Из-за бомбардировки было решено в ночь на 13 марта эвакуировать всех беженцев и братьей в монастырские подвалы. В настоящее время в Святогорской Лавре находятся 520 беженцев, из них 200 детей. В городе Святогорске беженцев и местных жителей около 10 000 человек.

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Свято-Успенская Святогорская Лавра УПЦ МП вместе с монастырем находится в Святогорске. Монастырь расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца. Кроме наземных построек, имеет меловые пещеры. В лавре хранятся мощи преподобного Иоанна, затворника Святогорского. Раньше лавра была монастырем. Первые упоминания о нем датируются 1526 годом.

Обстановка

  • На 16-й день войны, развязанной Кремлем на территории Украины, оккупанты продолжали бить по украинским городам, число жертв среди мирного населения растет. Тем временем Россия получает все больше санкций и ее экономика летит в пропасть.
  • Координатор по чрезвычайным ситуациям международной организации "Врачей без границ" рассказал, что жители взятого в кольцо Мариуполя вот уже неделю пьят воду из системы отопления домов.
  • Вблизи Чернигова украинские военные уничтожили подразделения россиян, которые наносили ракетные удары по городу.

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