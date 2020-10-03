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В ДТП под Черниговом погибли два человека (фото)

3 октября, 02:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Автомобиль выехал на встречную полосу движения

Вечером 2 октября в Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Происшествие случилось на выезде из города Носовка. По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не уступил "КАМАЗу", что привело к столкновению.

В ДТП погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет, которые находились в "Инфинити". Их личности устанавливаются, выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: Нацполиция/Facebook
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Фото: Нацполиция/Facebook

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Днепре мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб на месте аварии. Водитель Mercedes не пострадал.

Также сообщалось, что в Ровенской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль, который стоял на обочине. В результате ДТП один человек погиб, еще трех госпитализировали.

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