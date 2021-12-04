В двух регионах Украины люди остались без света из-за опасной погоды

На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

В Украине нет света в нескольких областях из-за погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 4 декабря в Украине в двух областях люди остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где нет света?

В результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях – Львовская – 118 и Ивано-Франковская – 12.

На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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