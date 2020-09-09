В единстве сила: в Украине стартует программа Национальных круглых столов

Украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке и других важных вопросах

С 10 сентября в Украине стартует программа масштабного всеукраинского культурного диалога "Национальный круглый стол", организованная министерством культуры и информационной политики.

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В семи городах Украины – Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Остроге, Кривом Роге и Полтаве – пройдут круглые столы, во время которых украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии.

Модератором программы стал Александр Доний, а сомодератором – Игорь Козловский. Координировать тематические круглые столы, кроме модераторов, будут Анатолий Ермоленко, Иван Патриляк, Анастасия Розлуцкая, Павел Вишебаба, Константин Дорошенко.

Программа начнется 10 сентября в Киеве дискуссией на тему "Культура диалога". Полное расписание круглых столов:

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"Было много разговоров о необходимости национальных круглых столов. Мы это сейчас делаем. Украинцы должны быть сильными и едиными", – заявил старт программы министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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