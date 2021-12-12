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В Египте во время отдыха умер отец экс-депутата Верховной Рады

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
12 декабря, 22:57
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Медики пытались спасти мужчину, однако не смогли
Семья умершего по сей день не знает, что именно произошло в тот трагический день/Коллаж: "Сегодня"
Семья умершего по сей день не знает, что именно произошло в тот трагический день/Коллаж: "Сегодня"

В Египте после купания в море умер 66-летний украинец. Мужчина оказался отцом экс-депутатки Верховной Рады Татьяны Чорновол Николай.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь мужчины Татьяна Чорновол.

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Детали

Татьяна Чорновол отметила, что ее семья по сей день не знает, что именно произошло в тот день.

"Отдыхал с мамой. Плавали в море, смотрели на рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросив маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. На мелководье остановился – и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили сердце, которое дорогой остановилось. Анализы были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем становилось лучше... Думали — чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Рядом была мама, а я в это время была на телефонной связи… И тут все остановилось…", — написала женщина в Facebook.

Медики оказались бессильными

По словам Чорновол, медики пытались спасти жизнь мужчине, но объяснить, что именно произошло, не смогли. Кроме того, страховая компания начала махинации с анализами, чтобы не выплачивать страховку.

Когда похоронят мужчину?

Отца Татьяны Чорновол Николая похоронят во вторник, 14 декабря, в селе Гора.

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"Он еще был таким молодым, только 66 лет. Никогда не болел, никогда у него ничего не болело... Жил, сильный. Он единственный мог поднять вазон с пальмой... Он погиб так неожиданно, хотя всегда оберегал нас от чего-то "врасплох", — отметила Чорновол.

Инциденты с украинцами в Египте

  • В Египте при загадочных обстоятельствах умер 21-летний сын известного Тернопольского священника. Вечером парень лег спать и не проснулся. Антон отдыхал на курорте вместе со своими друзьями.
  • В городе Дахаб трагически скончался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенант Виктор Гвоздь. Мужчина надолго нырнул под воду, а затем резко поднялся с глубины в 40 метров. Его госпитализировали в больницу в Dahab General Hospital, но спасти его не удалось — египетские врачи констатировали смерть.
  • В Египте во время отдыха катер сбил украинку. Она каталась на водном парашюте и, падая, врезалась головой в катер, получив тяжелые травмы. Женщина получила сотрясение мозга, у нее было разорванное ухо и трещины в позвонках. Медики наложили 15 швов.

Читайте также

  • В Турции во время пешего похода погиб турист из Украины. Суд страны в результате смерти временно запретил спутникам украинца покидать территорию страны.
  • В Италии украинец пытался жестоко убить свою жену. Он облил ее бензином и поджег. Потерпевшая на момент инцидента была в ванной и успела снять с себя одежду.

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