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В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает меры

5 июля 2021 15:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кабмин уже ввел новые правила въезда из четырех стран, где сильнее всего бушует новый штамм коронавируса Дельта

Из Европы идет опасный штамм коронавируса. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Из Европы идет опасный штамм коронавируса. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В мире все больше распространяется опасный штамм коронавируса "Дельта", а в Европе из-за Евро-2020 возросло количество заболеваний. В связи с этим премьер-министра Денис Шмыгаль поручил подготовить систему здравоохранения к возможной угрозе "корона"-вспышке.

Об этом шла речь на селекторном совещании на Банковой, передает ОПУ.

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В Украине уже вакцинировали почти три миллиона украинцев, но в правительстве настаивают на увеличении количества прививочных центров (сейчас они есть в каждой области).

Участники совещания констатировали уменьшение количества активных больных в Украине, но призвали подготовиться к борьбе с "Дельтой". Денис Шмыгаль отметил что в связи с проведением Чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%. Поэтому нужно увеличить количество тестирований на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом.

"Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем должны оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости", – сказал глава правительства.

Уже есть первые ограничения на въезд в Украину

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Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, из-за распространения нового штамма "Дельта" Кабмин вводит новые правила въезда в Украину.

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Со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение "Вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции

"В Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "Дельта". И всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест. Пока Украина находится в зеленой зоне, правила въезда из других стран не менялись и приложение устанавливать не нужно", – подчеркнул чиновник.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львове усилят карантин из-за штамма "Дельта". По словам мэра города, власти активно мониторят ситуацию относительно нового штамма коронавируса.

Тем временем в Украине умер человек после прививки препаратом Pfizer. Подробней об этом смотрите в нашем сюжете:

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Все подробности в спецтеме Дельта-штамм коронавируса: что известно

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