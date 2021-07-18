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В Европу без прививки. В какие страны уже пускают украинцев

18 июля 2021 14:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Тем, кто не получил сертификат о полной вакцинации, все равно придется сдавать тесты на коронавирус

Ряд стран открылись для украинцев

Ряд стран открылись для украинцев / Фото: Сегодня

Бельгия 18 июля открыла границы для украинцев, следуя рекомендациям Совета ЕС о снятии ограничений. Таким образом, теперь украинцы даже без проведенной вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:

  • Бельгия;
  • Германия;
  • Дания;
  • Латвия;
  • Эстония (с 19 июля).
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При этом перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов. Важно не путать тест на антиген коронавируса и тест на антитела. Тест на антиген – это мазок из носоглотки как и в случае с ПЦР.

Все медицинские документы должны быть переведены на английский язык. От тестов освобождены те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса и имеет документальное подтверждение об этом, а также дети до 12 лет. Некоторые страны требуют проведения второго теста по прибытии.

Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

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Также недавно сообщалось, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, а также открыла пункты пропуска с Украиной.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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