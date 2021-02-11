В Фонде Ахметова рассказали о проекте по борьбе с COVID-19 в Украине

Совместная работа власти, бизнеса и благотворительных организаций, благодаря которой страна выстояла во время пандемии – это уникальный опыт, который помог медикам выдержать удар коронавируса. Об этом говорили во время первого форума "Украина 30". Экспертом в вопросе благотворительной помощи выступил Фонд Рината Ахметова и рассказал о своем проекте "Борьба с COVID-19 в Украине".

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Как это происходило – в новостях "Сегодня" рассказывает Виктория Чистюхина.

15 НСК "Олимпийский" – эквивалент количества людей, переболевших COVID-19 в Украине. На сегодняшний день основные вопросы на местах, связанные с коронавирусом, решены. 65 тысяч коек подведены к кислороду.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказывает:

"Мы смогли сделать, чтобы по стране показатель был около 85% покрытия кислородом коек для борьбы с ковидом. И этот вопрос фактически снят".

Во время форума "Украина 30", который был посвящен проблематике пандемии в стране, представители различных ведомств отмечали: не справились бы без сотрудничества власти, бизнеса и благотворительных организаций.

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий говорит:

"Благотворительная помощь и больницам на местах, и на центральном уровне. Бизнес не останавливался, еще и сегодня продолжают поступать и кислородные концентраторы, и аппараты ИВЛ, а также койки".

Фонд Рината Ахметова первым начал помогать стране в борьбе с коронавирусом.

Кирилл Тимошенко напоминает, что Фонд много помогал с закупками техники весной и летом 2020, когда все начиналось, и государство не могло быстро приобретать необходимое оборудование.

Среди экспертов форума – представитель Фонда Рината Ахметова. Благотворительная организация внесла большой вклад в национальную медицину и имеет уникальный опыт в сотрудничестве власти и бизнеса во время пандемии.

Член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко рассказывает:

"Троеугольное взамиодействие: бизнес, некоммерческие организации и власть на всех уровнях только вместе могут обеспечить необходимый результат. Фонд Рината Ахметова первым включился в борьбу с ковидом в Украине. Помощь медикам стала основным нашим фокусом".

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Более тысячи единиц техники, более 200 ИВЛ и более 300 тыс. экспресс-текстов – помощь медикам от Фонда стала весомой поддержкой, которая является основой в борьбе с новыми вызовами.

Видео: Сегодня

Напомним, Фонд Рината Ахметова передал медицинским учреждениям Хмельницкой области современные аппараты ИВЛ.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области не хватало ИВЛ-аппаратов, однако Фонд Рината Ахметова решил проблему.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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