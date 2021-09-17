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В ГБР не исключают версию умышленного убийства судьи Писанца

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 сентября, 11:00
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Уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз
Умерший судья Виталий Писанец. Фото: Голос народа
Умерший судья Виталий Писанец. Фото: Голос народа

В Государственном бюро расследований (ГБР) не исключают версию умышленного убийства судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Следствие проверяет все возможные версии.

Об этом сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, зарегистрировано уголовное производство по статье "умышленное убийство".

"Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло", – рассказал Сухачев.

Уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", – уточнил он.

При этом Сухачев добавил: "Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации".

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Что известно о Виталии Писанце

  • Согласно данным портала Честно, с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.
  • 22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".
  • В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.
  • Также судья недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука – рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее мы сообщали, что судья Писанец умер после застолья с правоохранителями.

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Также напомним, 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

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