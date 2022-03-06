В Генштабе предупредили о фейковых ботах в Украине

Генштаб призвал доверять проверенным источникам

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В социальных сетях Российская Федерация активизировала большую сеть ботов, пытаясь посеять панику и разуверить народ Украины

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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"Фильтруйте информацию"

В Генштабе заявили, что в Украине распространяется множество сообщений по типу "Все пропало!", "Помогите Киеву (Херсону, Чернигову и т.д. в зависимости от оперативной обстановки), "Нас все бросили!" и т.д.

"В частности, сообщения рассылаются с вновь созданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой на украинском и русском языках. Еще раз напоминаем – фильтруйте информацию, доверяйте только проверенным источникам! Ботов выявляйте и блокируйте! Вместе победим!" – заявили там.

Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

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В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине будут создаваться полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.

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