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В горах опасно! В Карпатах в снежную бурю застрял травмированный иностранец

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 января, 20:58
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Его нашли вблизи горы Поп Иван, примерно в 200 метрах от вершины
Спасатели нашли иностранца, травмированного в горах.
Спасатели нашли иностранца, травмированного в горах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карпатах во время восхождения на гору Поп Иван травмировался иностранный турист. Его не могут спустить спасатели из-за плохой видимости и штормового ветра .

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Подробности

Спасатели получили информацию о потерпевшем в 14:50. Телефонный звонок поступил от одной из американских компаний, сообщившей координаты вблизи горы Поп Иван, где травмировался иностранец. Место расположено ориентировочно в 200 метрах от вершины горы.

В 15:22 три очередных спасателя поисково-спасательного поста Явирник отправились искать туриста. Меньше чем через час его нашли.

Не могут спустить к подножию

Из-за сложных погодных условий пострадавший вынужден остаться на поисково-спасательном посте на вершине горы Поп Иван по меньшей мере до завтра. Затем его должны спустить, если ситуация разрешит.

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Погодные условия на горе Пип Иван: температура воздуха – 13 градусов мороза, порывы ветра до 20 м/с, видимость до 10 м/с.

Предупреждение для туристов

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и вьюгами ожидается:

  • 17-18 января – на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорья.

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