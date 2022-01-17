В горах опасно! В Карпатах в снежную бурю застрял травмированный иностранец

Его нашли вблизи горы Поп Иван, примерно в 200 метрах от вершины

Спасатели нашли иностранца, травмированного в горах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карпатах во время восхождения на гору Поп Иван травмировался иностранный турист. Его не могут спустить спасатели из-за плохой видимости и штормового ветра .

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама

Подробности

Спасатели получили информацию о потерпевшем в 14:50. Телефонный звонок поступил от одной из американских компаний, сообщившей координаты вблизи горы Поп Иван, где травмировался иностранец. Место расположено ориентировочно в 200 метрах от вершины горы.

В 15:22 три очередных спасателя поисково-спасательного поста Явирник отправились искать туриста. Меньше чем через час его нашли.

Не могут спустить к подножию

Из-за сложных погодных условий пострадавший вынужден остаться на поисково-спасательном посте на вершине горы Поп Иван по меньшей мере до завтра. Затем его должны спустить, если ситуация разрешит.

Реклама

Погодные условия на горе Пип Иван: температура воздуха – 13 градусов мороза, порывы ветра до 20 м/с, видимость до 10 м/с.

Предупреждение для туристов

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и вьюгами ожидается:

17-18 января – на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорья.

Реклама

Раньше мы писали: