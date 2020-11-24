В Госслужбе морречтранспорта требовали взятки с будущих моряков

В схеме были задействованы профильные учебные заведения

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Государственной службы морского и речного транспорта на системном вымогании взяток с выпускников учебных заведений по подготовке моряков для получения удостоверений судоводителя.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным оперативников, схему получения взяток организовали бывшие и действующие чиновники госучреждения.

"Злоумышленники требовали и получали взятки за беспрепятственную сдачу экзаменов будущими моряками. Чиновники, которые входят в состав квалификационной комиссии, вступили в сговор с должностными лицами учебных заведений по подготовке моряков", – говорится в сообщении.

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Подозреваемые требовали с каждого кандидата по 10 тыс. гривен за получение удостоверения судоводителя малого и маломерного судна и таким образом ежемесячно "зарабатывали" почти 1 млн гривен за фиктивное обучение.

Сотрудники СБУ установили, что при содействии должностных лиц госслужбы в помещении Киевской государственной академии водного транспорта осуществлялось "формальное" прохождения тестов, затем в Госслужбе морречтранспорта кандидаты получали удостоверения судоводителя.

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В помещениях Морской администрации, школы по подготовке судоводителей и по адресам проживания фигурантов проводятся следственные действия для извлечения документации и черновых записей, подтверждающих функционирования коррупционного механизма, а также средств, полученных от противоправной деятельности.

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Решается вопрос о задержании основных фигурантов уголовного производства, сообщении им о подозрениях и направлении в суд ходатайств об избрании меры пресечения.

Напомним, в Кропивницком правоохранители задержали на взятке чиновника управления Гоструда- требовал тысячу долларов за положительное заключение по результатам расследования несчастного случая на предприятии.

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