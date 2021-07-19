В Грузии освободили украинцев, а Киев накрыла буря – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные новости понедельника, 19 июля

Зеленский рассказал об освобождении украинцев в Грузии, а Киев накрыла буря. Коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский призвал европейцев пойти на встречу Украине, а в Киеве за 30 минут выпала недельная норма осадков. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости 19 июля.

Освобождение украинцев в Грузии

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Президент Владимир Зеленский заявил об освобождении двух украинских яхтсменов, которые там удерживались несколько месяцев.

Грузинские пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич. Владельцем яхты оказался гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Саакашвили. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы Грузии и отправили под арест.

Зеленский резко обратился к ЕС

Президент раскритиковал Европейский Союз за отсутствие конкретики в отношении Украины.

Он отметил, что военная российская агрессия и ее гибридные атаки направлены на то, чтобы существенно тормозить движение Украины в Евросоюз. Поэтому президент призвал европейцев пойти Украине навстречу и поддержать ее стремления.

Автоматическое назначение пенсий

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После введения электронных трудовых книжек пенсии по возрасту назначают автоматически, без обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Поэтому обращаться в ПФУ придется уже тем, кто хочет продолжить работу после достижения пенсионного возраста.

То есть работать на пенсии можно, но для этого в большинстве случаев нужно подать заявление. Процесс оцифровки трудовых книжек будет осуществляться в течение пяти лет. За это время в электронный Реестр застрахованных лиц должны перенести все данные, даже старые.

Буря в Киеве

19 июля в Киеве за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму. Осадки были такими обильными, что 5 мощных насосов в туннеле на ул. О. Телиги не справились со стихией.

На месте работала техника гидротехнических служб коммунальных предприятий. К ликвидации последствий непогоды были привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор".

"Слуги народа" готовятся разблокировать судебную реформу

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20 июля Верховная Рада соберется на внеочередную сессию, чтобы отклонить проекты постановлений, которыми заблокировали подписание законов судебной реформы.

В Раде зарегистрированы проекты постановлений, которыми предлагается отклонить принятые ранее законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Согласно процедуре, документы не могут подписать глава парламента и президент, пока не отклонят блокирующие проекты постановлений.

Смотрите также в сюжете, как Рада на прошлой неделе увольняла Авакова:

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