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В ГСЧС назвали самые заминированные регионы Украины

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 июня, 17:58
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Большая часть территорий Украины заминировала после отступления оккупантов, на разминирование потребуется не один год
В Украине много заминированных территорий
В Украине много заминированных территорий / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные отступая минировали все, что, видели, даже стиральные машины. Об этом "Сегодня" сообщил начальник отдела организации пиротехнических работ ГСЧС Украины Сергей Рева.

"Минировали даже стиральную машинку"- рассказал он о том, как идет разминирование освобожденных территорий.

Наряду со снарядами и бомбами спасатели обнаруживали цинично замаскированную взрывчатку в жилых помещениях, где побывали российские солдаты.

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"Ничего нового рашисты в этом плане не придумали. Все делали цинично и подло: взрывчатка в игрушках, на вешалках для одежды, минирование дверей", – рассказал он.

Также спасатели отметили, что на разминирование деоккупированных территорий Украины понадобится от 5 до 10 лет, и это лишь предварительные оценки.

"Это было подсчитано с учетом нашего и зарубежного опыта разминирования. Но говорить об окончательном сроке выполнения и объемах можно будет после завершения боевых действий. Пока что это, повторюсь, ориентировочные сроки", – говорит Сергей Рева.

По его словам, в целом по стране сейчас саперам приходится выполнять около 150 разминирований ежедневно. "Например, за прошлые сутки только в одной Киевской области было около 35 задействований, по Харьковской – 48", – уточнил Рева.

"По данным ГСЧС, больше всего приходится прилагать усилия в Киевской и Черниговской областях. "Немного меньше таких заявок стало в Сумской области", – говорит Сергей Рева.

Можно ли купаться

Не стали исключением и водоемы. Как пояснили нам спасатели, дно обследуют с помощью подводных дронов – там были найдены сотни боеприпасов.

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Всего же после полномасштабного вторжения в Украине спасатели обезвредили почти 136 тыс. взрывоопасных предметов, из них – 1988 невзорвавшихся авиационных бомб. Обследована территория площадью около 40 тыс. гектаров.

"Был случай в Киевской области, когда они заминировали контейнер для порошка в стиральной машинке. На обезвреживание привлекалась полиция", – резюмировал Сергей Рева.

Как уберечься от мин

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с издательством "Ранок" разместили в открытый доступ детское издание в виде комикса, рассказывающее о правилах безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

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