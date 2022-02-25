В Харькове и области оккупанты выпустили снаряды по газопроводу

В Харькове и Изюмском районе Харьковской области повреждены газовая труба и газопровод. В результате попадания снарядов в две многоэтажки на Северной Салтовке выбиты окна, повреждена газовая труба, пишет Харьковгаз.
В свою очередь "Харьковгаз" сообщает, что в области после обстрелов агрессора поврежден газопровод высокого давления в Изюмском районе. Более 500 семей села Оскол и психоневрологический интернат временно без газоснабжения.
Кроме того, в Купянском районе поврежден газопровод среднего давления — без газа 265 семей села Сеньково, в бывшем Шевченковском районе без газа два села.
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Ситуация в Харькове
25 февраля в Харькове снаряд Российской Федерации попал в жилой дом в спальном районе.
Также сообщалось, что Харьков снова сильно обстреливают военные РФ. По всему городу слышны звуки канонад, но сирены не включают. Отметим, что самый мощный обстрел в районе Немышля.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram сообщил, что идет обстрел района Конного рынка.
В целях безопасности мэр города решил сократить движение общественного транспорта. Он также призвал всех местных жителей спуститься в подготовленные метрополитен и другие бомбоубежища.
Также Терехов сообщил, что разбиты две теплостанции – сейчас занимаются их восстановлением, чтобы в 70 домах было отопление.
Супермаркеты в Харькове работают в обычном режиме, но не все работники магазинов могут добраться на работу, так как живут в области. Терехов заверил, что с хлебом проблем в городе не будет – "Кулиничи" выпекают и поставляют его в магазины и супермаркеты.
Ситуация в Украине 25 февраля
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
- Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
- В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.
- Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
- Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.