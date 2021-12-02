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В Харькове объединяют два университета. Студенты разожгли костер из макетов в знак протеста (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 декабря, 17:34
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Будущие архитекторы и строители выразили протест, публично сжигая свои работы
Кабинет министров решил объединить два харьковских вуза.
Кабинет министров решил объединить два харьковских вуза. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под стенами Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ХНУСА) 2 декабря прошли протесты. Студенты таким образом заявили, что они против присоединения вуза к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени Бекетова.

Об этом пишет местный портал "Новини Live".

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Студенты сожгли макеты своих работ

Таким образом они хотели показать, что образование ХНУСА хоронят объединением с другим университетом. Всего на акцию пришли около 70 человек с плакатами.

"Я хочу учиться в этом вузе, получить диплом именно его. У меня в руках макет работы студентов этого вуза, табличка "молчаливый предатель" – к тем людям, которые ничего не делают, а те, кто сегодня вышли, готовы говорить", – рассказала студентка Анастасия Кирева.

Также девушка добавила, что не будет продолжать учиться в университете, если учебные заведения соединят. Другой студент, который тоже вышел на протест, говорит, что не может молчать, когда университеты хотят объединить.

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Что известно о протестах студентов ХНУСА

Кабинет Министров Украины 24 ноября принял решение о слиянии ХНУСА с ХНУГХ им. Бекетова. Студенты и преподаватели неоднократно выражали свое решительное несогласие с подобными объединениями. ХНУСА в случае сокращения терпит значительный ущерб: потеря уникальных специальностей, лабораторий, уничтожение произведенных десятилетиями наработок.

"Мы выходим на очередную акцию, чтобы открыто сказать: решение КМУ будет обжаловано, ведь проводить реформу высшего образования таким образом невозможно! Мы требуем открытого диалога всех сторон конфликта, важного отношения к позиции коллектива нашего университета, сохранения уникальной и самобытной научно-педагогической школы", – заявили студенты перед протестами.

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Протесты уже проходили этой осенью – в сентябре. Однако их требования не были услышаны.

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