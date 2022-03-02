В Харькове российский снаряд попал в школу: фото

Повреждения школы в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове снаряд российской армии, вторгнувшейся в Украину, попал в здание школы. Фото последствий воздушной атаки на Салтовке опубликовал телеграм-канал "Суспільне Харків".
На фотографиях видно, что в здании пробита стена, выбиты окна, большие разрушения внутри.
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