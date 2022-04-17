В Харькове снесли и выбросили на свалку памятник Жукову (видео)

В Харькове утром 17 апреля снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Командир отдельного батальона спецподразделения KRAKEN полка "Азов" Константин Немичев обнародовал в Telegram видео демонтажа памятника.

"Спецподразделение KRAKEN демонтировало памятник кумиру Путина маршалу-мяснику Жукову. Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил. Скоро он, как и его кумир, окажется на мусорнике истории", – прокомментировал событие Немичев.