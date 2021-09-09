Обменялись кольцами в свадебных платьях. В Харькове прошла ЛГБТ-свадьба

В Харькове прошла "свадьба" между двумя девушками. На ступеньках Центрального дворца бракосочетаний Харькова две девушки в свадебных платьях обменялись кольцами, клятвами и бросили в толпу букет.
Об этом сообщается на фейсбук странице "Харьков Сити".
Более 50 задержанных и пострадавшие полицейские – все подробности драки на ЛГБТ-марше в Одессе
ХарьковПрайд
Поскольку в Украине однополые браки не разрешены, конечно, это был всего лишь перформанс в рамках ХарьковПрайда, который представители ЛГБТ-сообщества проводят в эти дни.
В ходе акции его участники требуют равного доступа к государственным институциям, в частности – к регистрации браков для всех людей – независимо от ориентации и пола.
Акции "Марша равенства"
- Напомним, сейчас во многих городах Украины проходят ЛГБТ-марши. Однако мало где акции проходят без столкновений противников "Марша равенства" с полицией. Например, в Одессе в конце августа все закончилось задержанием 61 человека и возбуждением ряда криминальных дел, поскольку в столкновениях пострадали 29 правоохранителей.
- Ранее мы сообщали, что ежегодный киевский "Марш равенства", который должен был пройти в мае, перенесли из-за эпидемии коронавируса.
- Однако своеобразную акцию ЛГБТ-сообщество в этом году все же провело – при помощи беспилотника "поместили" радужный флаг на меч монумента Родины-матери.