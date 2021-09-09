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Обменялись кольцами в свадебных платьях. В Харькове прошла ЛГБТ-свадьба

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 сентября, 16:37
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Пока свадьба оказалась перформансом на ступеньках, однако с требованием узаконить такие отношения
Акция прошла без эксцессов / Коллаж "Сегодня"
Акция прошла без эксцессов / Коллаж "Сегодня"

В Харькове прошла "свадьба" между двумя девушками. На ступеньках Центрального дворца бракосочетаний Харькова две девушки в свадебных платьях обменялись кольцами, клятвами и бросили в толпу букет.

Об этом сообщается на фейсбук странице "Харьков Сити".

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Поскольку в Украине однополые браки не разрешены, конечно, это был всего лишь перформанс в рамках ХарьковПрайда, который представители ЛГБТ-сообщества проводят в эти дни.

В ходе акции его участники требуют равного доступа к государственным институциям, в частности – к регистрации браков для всех людей – независимо от ориентации и пола.

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