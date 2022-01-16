В Харькове в реку сливают канализацию, на берегу каждый день находят мертвых уток (фото, видео)

В Харькове на реке Уды в районе мусорного уловителя "Trash Killer" экоактивисты за последние шесть дней обнаружили 14 мертвых уток.
Об этом сообщил организатор экоакции "Чистые Уды" Артем Приходько в Facebook.
Почему умерли птицы
По данным экоактивистов, при вскрытии четырех уток были выявлены поражения внутренних органов печени, почек, желудка и кишечника. Смерть наступила приблизительно в одно время в результате отравления токсичными веществам.
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Пораженные органы были изъяты и будут направлены в Киев для определения названия токсичного вещества и получения официального заключения.
Приходько утверждает, что утки отравились из-за сбросов из Диканевских очистных сооружений.
Ситуация на реке Уды. Фото: Артем Приходько
На видео ненормативная лексика!
Местных просят не быть равнодушным к гибели уток
Ранее жителей Харьковской области призвали сообщать о массовой гибели птиц в территориальные и структурные подразделения Главного управления Госпродспоживслужбы в Харьковской области, поскольку в декабре были зафиксированы два случая птичьего гриппа — в Луганской и Херсонской областях.
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