В Харькове в реку сливают канализацию, на берегу каждый день находят мертвых уток (фото, видео)

Экоактивист считает, что утки отравились из-за сбросов из Диканевских очистных сооружений

В Харькове массово гибнут утки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове на реке Уды в районе мусорного уловителя "Trash Killer" экоактивисты за последние шесть дней обнаружили 14 мертвых уток.

Об этом сообщил организатор экоакции "Чистые Уды" Артем Приходько в Facebook.

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Почему умерли птицы

По данным экоактивистов, при вскрытии четырех уток были выявлены поражения внутренних органов печени, почек, желудка и кишечника. Смерть наступила приблизительно в одно время в результате отравления токсичными веществам.

Пораженные органы были изъяты и будут направлены в Киев для определения названия токсичного вещества и получения официального заключения.

Приходько утверждает, что утки отравились из-за сбросов из Диканевских очистных сооружений.

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Ситуация на реке Уды. Фото: Артем Приходько

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На видео ненормативная лексика!

Местных просят не быть равнодушным к гибели уток

Ранее жителей Харьковской области призвали сообщать о массовой гибели птиц в территориальные и структурные подразделения Главного управления Госпродспоживслужбы в Харьковской области, поскольку в декабре были зафиксированы два случая птичьего гриппа — в Луганской и Херсонской областях.

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