Українська
$ 28,2
33,27
  1. Последние новости Украины

В Харькове выпал первый снег: видео

15 ноября, 10:56

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Горожане делятся фото и видео непогоды в Сети

Сегодня, 15 ноября, в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Реклама

В тренде
В Харькове выпал первый снег: видео

Как ранее сообщал Гидрометцентр, в восточных и южных областях воскресенье будет дождливым, а также возможен мокрый снег. Харьковской области обещали осадки и похолодание до 2-4 градусов, а ночью – заморозки.

Видео Татьяны Журавлевой

Напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса.Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков погода снег гидрометцентр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в
Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в "Феофании"Политика
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города против
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города противУкраина
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народы
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народыПолитика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Будет ли эта зима аномально теплой: климатолог озвучила прогноз
Будет ли эта зима аномально теплой: климатолог озвучила прогнозУкраина
Внимание! Введен карантин выходного дня – список запретов
Внимание! Введен карантин выходного дня – список запретовУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять