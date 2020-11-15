В Харькове выпал первый снег: видео

Сегодня, 15 ноября, в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.
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Как ранее сообщал Гидрометцентр, в восточных и южных областях воскресенье будет дождливым, а также возможен мокрый снег. Харьковской области обещали осадки и похолодание до 2-4 градусов, а ночью – заморозки.
Напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса.Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.
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