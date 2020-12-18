В Харьковском горсовете официально назвали дату похорон Кернеса

Похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня.
Об этом сайту "Сегодня" сообщил секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
"Тело Геннадия Адольфовича доставят в Харьков в понедельник вечером, 21 декабря. Отпевание будет закрытым для посещения, затем состоится церемония прощания с 9-ти до 13:00 в среду, 23 декабря, в фойе Оперного театра. Похороны состоятся 23 декабря", – рассказал он.
По словам Терехова, харьковчане уже составили петиции, требуя увековечить память о Кернесе.
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"Мы рассматриваем все это. Очень хотелось бы, чтобы сессия приняла решение назвать в честь Кернеса либо улицу, либо проспект. Никто из современников не сделал столько для Харькова, как Кернес", – сказал Терехов.
Ранее сообщалось, что мэрия Харькова третий день траура в связи со смертью Кернеса перенесла на день похорон.
Отметим, ранее источник в окружении мэра Харькова сообщал сайту "Сегодня", что похороны Кернеса пройдут 21 или 22 декабря. Дата зависела от медиков клиники Charité, где проходил лечение градоначальник.
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