В Харьковском горсовете официально назвали дату похорон Кернеса

Тело городского головы доставят в Харьков в понедельник, 21 декабря

Похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, во второй половине дня.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщил секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

"Тело Геннадия Адольфовича доставят в Харьков в понедельник вечером, 21 декабря. Отпевание будет закрытым для посещения, затем состоится церемония прощания с 9-ти до 13:00 в среду, 23 декабря, в фойе Оперного театра. Похороны состоятся 23 декабря", – рассказал он.

По словам Терехова, харьковчане уже составили петиции, требуя увековечить память о Кернесе.

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"Мы рассматриваем все это. Очень хотелось бы, чтобы сессия приняла решение назвать в честь Кернеса либо улицу, либо проспект. Никто из современников не сделал столько для Харькова, как Кернес", – сказал Терехов.

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Ранее сообщалось, что мэрия Харькова третий день траура в связи со смертью Кернеса перенесла на день похорон.

Отметим, ранее источник в окружении мэра Харькова сообщал сайту "Сегодня", что похороны Кернеса пройдут 21 или 22 декабря. Дата зависела от медиков клиники Charité, где проходил лечение градоначальник.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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