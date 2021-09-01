В Харьковской и Черновицкой областях сменились начальники полиции. Кого назначили

Оба назначения состоялись в один день

Руслан Дударец и Станислав Перлин возглавили областные управления полиции. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской и Черновицкой областях сменились начальники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 1 сентября.

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Отмечается, что полицию Харьковского региона возглавил Станислав Перлин. Он сменил Андрея Рубеля, которого переводят в Департамент стратегических расследований.

"Приказом главы Национальной полиции Украины начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин", – говорится в сообщении.

53-летний Перлин служит в МВД с 1991 года. 15 лет работал в уголовном розыске. Возглавлял Фрунзенский райотдел в Харькове. Начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД.

Станислав Перлин служит в МВД с 1991 года / Фото: Facebook

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Новым начальником полиции Черновицкой области стал Руслан Дударец. Правоохранитель в 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел, имеет звание кандидата юридических наук.

С 2015 по 2017 год Дударец был заместителем начальника Главного следственного управления, начальника управления Национальной полиции Украины. С 2017 по 2021 работал начальником управления организации работы и методического обеспечения Нацполиции.

Руслан Дударец имеет звание кандидата юридических наук / Фото: Facebook

Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко покинул свою должность. Генерал полиции поблагодарил своих подчиненных, с которыми раскрывал резонансные преступления, организовывал охрану порядка на больших международных мероприятиях.

В тот же день в Киеве назначили нового главу полиции – им стал Иван Выговский, который до этого возглавлял полицию Полтавской области.