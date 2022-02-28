В Харьковской области Stinger сбил вертолет оккупантов (видео)

Вертолет был сбит зенитно-ракетным комплексом, который Украина получила месяц назад

Stinger сбил вертолет российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области сбили вертолет оккупантов. Его подбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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"Вертолет оккупантов сбит в пгт Близнюки Харьковской обл. Уточнил в ВСУ. Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад! Украина побеждает!" – сообщил Геращенко.

IM-92 Stinger – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения разработки американской компании General Dynamics. Ракеты длиной 1,5 метра и весом более 16 килограммов имеют сверхзвуковую скорость, 2400 километров в час, и являются эффективными для поражения целей в радиусе от 0,5 метра до 5 километров. Такие системы противовоздушной обороны очень важны для сбивания российских вертолетов и самолетов.

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Разгромные потери

Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупанта, по состоянию на 6:00 утра 28 февраля:

Самолеты – 29;

Вертолеты – 29;

Танки – 191;

Боевые бронированные машины – 816;

Пушки – 74;

ЗРК БУК – 1;

Град – 21;

Автомобильная техника – 291;

Цистерны – 60;

БПЛА ОТР – 3;

Корабли/катера – 2;

Средства ПВО – 5;

Личный состав ориентировочно 5300.

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