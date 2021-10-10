Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Харьковской области во время пожара погибли мать и сын

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
10 октября, 11:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О происшествии сообщили соседи, которые увидели, как внутри дома уже горели жилые комнаты
В пожаре погибли мать и сын
В пожаре погибли мать и сын / Фото: Коллаж: Сегодня

10 октября в частном доме на ул. Осиновской, 29 в городе Чугуев Харьковской области произошел пожар.

Об этом пишет ГСЧС.

Реклама

"10 октября в 4:51 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Осиновской, 29 в городе Чугуев Харьковской области", – говорится в сообщении.

К месту вызова прибыли спасатели. На тот момент дом горел весь на площади 80 кв.м. Его деревянное перекрытие разрушилось.

"Пожарные подали на тушение огня два пожарных ствола. Во время разбора и проливания обгоревших разрушенных конструкций дома они обнаружили тела двух человек. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын. В 5:35 пожар был локализован, в 07:00 полностью ликвидировали , – говорится в сообщении.

Реклама

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

Читайте также

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

10 октября 1991. В Центральной избирательной комиссии были вручены удостоверения кандидатов на должность президента Украины

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

86 068

заболело за неделю в Украине

+37%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять