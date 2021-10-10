В Харьковской области во время пожара погибли мать и сын

10 октября в частном доме на ул. Осиновской, 29 в городе Чугуев Харьковской области произошел пожар.
Об этом пишет ГСЧС.
"10 октября в 4:51 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Осиновской, 29 в городе Чугуев Харьковской области", – говорится в сообщении.
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К месту вызова прибыли спасатели. На тот момент дом горел весь на площади 80 кв.м. Его деревянное перекрытие разрушилось.
"Пожарные подали на тушение огня два пожарных ствола. Во время разбора и проливания обгоревших разрушенных конструкций дома они обнаружили тела двух человек. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын. В 5:35 пожар был локализован, в 07:00 полностью ликвидировали , – говорится в сообщении.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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