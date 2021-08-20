В Херсоне флагшток-гигант чуть не убил чиновника

Флагшток-гигант упал на "Лексус" начальника управления строительства ОГА Херсонской области

Чиновник чудом остался жив / Коллаж "Сегодня"

73-метровый флагшток-гигант, который упал сегодня утром в Херсоне, раздавил "Лексус" чиновника Областной государственной администрации, который курировал капитальное строительство.

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Об этом сообщило агентство "Мост".

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"По информации от источников МОСТа, авто принадлежит Виталию Караваеву, который чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как на нее упали тонны металла", – написало агентство.

На это сооружение потратили 8 млн гривен / Фото KHERSON.net.ua

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По данным издания, Караваев в команде губернатора занимает скромную должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения. Он отвечает за капитальное строительство и все подряды. "Очевидно, что он отвечал и за установку флага, и за поиск таинственного спонсора его установки", – написал "Мост".

Что произошло

Флагшток на набеpежной Херсона в паpке Cлавы возле Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончар устанавливали ко Дню независимости 20 августа. Его высота – 71,8 м, а вместе с трезубцем достигала почти 73 метров.

Торжественное открытие должно было состояться 23 августа в День флага Украины. Конструкция обошлась в 8 миллионов гривен. Однако, как и в истории с аналогичным сооружением в Киеве, местные власти уверяют, что деньги предоставили меценаты.

Рекорды

Это не самый высокий флагшток в Украину. Рекорд нынче принадлежит Киеву, где флаг Украины развивается на сооружении высотой почти 90 метров. Его вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

В мире самый высокий флагшток установлен в столице Таджикистана Душанбе. Его высота – 165 м.

Второй по высоте флагшток в Баку (Азербайджан). Его высота 162 метра.