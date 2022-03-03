В Херсоне россияне захватили телестанцию: власти предупреждают о возможных фейках

В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Геннадий Лагута.
"По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Заявляем – это ФЕЙК! Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, ввести в отчаяние граждан и склонить наши войска к сдаче", – написал он в Telegram.
Лагута заверил, что руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.
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"Получайте информацию только из официальных источников! И не распространяйте непроверенные и недостоверные факты – их производит враг!" – призвал он.
Ситуация в Украине 3 марта
- Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.
- Между тем, Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.
- В Харькове от обстрела русских захватчиков пострадал собор, выстоявший во время Второй мировой войны
- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.