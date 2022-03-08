В Херсоне заканчивается хлеб – кассиры сами стали к печи

Херсонские пекарни превратились в центры поддержки. Об этом рассказывается в сюжете телеканала "Украина 24".
Из-за нехватки пекарей к печи становятся кассиры. Чтобы накормить горожан, овладевают новой профессией. Производят душистые буханки и оказывают помощь людям. Сами пекут – сами и торгуют. Встали на замену пекарям три кассира.
"Пекарь работал без выходных, попросил один выходной. Пекарь второй в самом центре событий в Дариевке под Херсоном, связи никакой, выехать никак. Поэтому на работу сегодня вышли три кассира. Впервые в руки взяли тесто. Ничего, справляемся", – рассказывает Наталья Ильченко.
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Нилу с 6-летними близнецами под обстрелами из Олешек вывезли коллеги. В тамошней пекарне она тоже работала кассиршей.
"В чем были, в том и уехали, пару вещей с собой взяли и все", – говорит Нионелла Рюмкина.
В Херсоне тоже небезопасно. Но женщина стала к печи, чтобы накормить горожан.
"Кассир, с тестом не имела дела. Вышла – показали. Открыла технологичку и работаю. Что-то получается. Стараемся. Было бы желание", – рассказала женщина.
Запасы хлеба в Херсоне заканчиваются. По городу — длинные очереди за буханкой. Из пекарен, имеющих остатки муки, развозят выпечку по бомбоубежищам. Тем, кто может купить, продают. Очереди за свежей выпечкой – до комендантского часа.
"Запасы мы ищем по крохам, где у знакомых мука какая есть, но запасы уже ограничены", – рассказал владелец пекарни Александр Власов.
Все пекарни сделали доступными для людей. Там тепло, можно зайти и согреться, на местах подключиться к вайфаю, посмотреть новости, если нет мобильной связи, вызвать МЧС или скорую. Сети интернет работают 24 часа, пока их не отключит оккупант. Предприниматели предлагают интернет в сетевых пекарнях круглосуточно – на случай, если горожане в очередной раз останутся без мобильной связи.
Война в Украине 8 марта
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