В Херсоне заканчивается хлеб – кассиры сами стали к печи

Пекарей в городских пекарнях приходится заменять всем кто может

В Херсоне стоят очереди за хлебом / Фото: Коллаж: Сегодня

Херсонские пекарни превратились в центры поддержки. Об этом рассказывается в сюжете телеканала "Украина 24".

Из-за нехватки пекарей к печи становятся кассиры. Чтобы накормить горожан, овладевают новой профессией. Производят душистые буханки и оказывают помощь людям. Сами пекут – сами и торгуют. Встали на замену пекарям три кассира.

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"Пекарь работал без выходных, попросил один выходной. Пекарь второй в самом центре событий в Дариевке под Херсоном, связи никакой, выехать никак. Поэтому на работу сегодня вышли три кассира. Впервые в руки взяли тесто. Ничего, справляемся", – рассказывает Наталья Ильченко.

Нилу с 6-летними близнецами под обстрелами из Олешек вывезли коллеги. В тамошней пекарне она тоже работала кассиршей.

"В чем были, в том и уехали, пару вещей с собой взяли и все", – говорит Нионелла Рюмкина.

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В Херсоне тоже небезопасно. Но женщина стала к печи, чтобы накормить горожан.

"Кассир, с тестом не имела дела. Вышла – показали. Открыла технологичку и работаю. Что-то получается. Стараемся. Было бы желание", – рассказала женщина.

Запасы хлеба в Херсоне заканчиваются. По городу — длинные очереди за буханкой. Из пекарен, имеющих остатки муки, развозят выпечку по бомбоубежищам. Тем, кто может купить, продают. Очереди за свежей выпечкой – до комендантского часа.

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"Запасы мы ищем по крохам, где у знакомых мука какая есть, но запасы уже ограничены", – рассказал владелец пекарни Александр Власов.

Все пекарни сделали доступными для людей. Там тепло, можно зайти и согреться, на местах подключиться к вайфаю, посмотреть новости, если нет мобильной связи, вызвать МЧС или скорую. Сети интернет работают 24 часа, пока их не отключит оккупант. Предприниматели предлагают интернет в сетевых пекарнях круглосуточно – на случай, если горожане в очередной раз останутся без мобильной связи.

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