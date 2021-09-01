В Херсонской и Черкасской областях начались выборы нардепов взамен Колыхаева и Скичко

В выборах смогут принять участие более 290 тысяч избирателей

Голосование будет проходить в Херсонской и Черкасской областях. Фото: коллаж "Сегодня"

В одномандатных округах № 184 (центр – г. Новая Каховка Херсонской области) и № 197 (центр – г. Канев Черкасской области) начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в среду, 1 сентября.

Реклама

Отмечается, что в выборах смогут принять участие более 290 тысяч избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

20 августа ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов, согласно которому выдвижение кандидатов от партий будет проходить до 20 сентября, самовыдвижение и подача документов в ЦИК для регистрации – до 30 сентября, а завершается регистрация 5 октября. Подавать заявления о снятии с регистрации можно до 18 октября, иностранные наблюдатели регистрируются до 25 октября.

До 6 октября включительно утверждается форма, цвет и текст избирательного бюллетеня, изготовлены они должны быть до 25 октября включительно. До 15 октября формируются участковые избирательные комиссии. В 24:00 29 октября – окончание предвыборной агитации. Результаты выборов должны быть установлены до 15 ноября включительно.

Как сообщалось, выборы в округах № 184 и 197 проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева (фракция " За будущее") и Александра Скичко (фракция "Слуга народа"). Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко – в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" информировали, что после гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова внеочередные выборы городского головы, скорее всего, состоятся в конце марта 2022 года, поскольку уже не успеют начать избирательный процесс, чтобы выборы прошли осенью.