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В Херсонской области российские оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок

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21 марта, 04:29
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Ребята, которых похитили, ничего плохого не сделали, они охраняли общину
Информацию о похищении уже подали официально. Коллаж "Сегодня"
Информацию о похищении уже подали официально. Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух человек, охранявших порядок в Голопристанской общине.

Об этом сообщает Голопристанский городской голова Александра Бабича.

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П словам мэра, на Скадовском перекрестке подъехал автомобиль, маркированный "Z". В частности, россияне, которые были в нем, спросили людей о том, что они там делают.

"Обвиняли их в том, что они якобы там следят за какими-то колоннами. Но это – безосновательно и нелогично. И двух мужчин забрали с собой", – сказал Бабич.

Он добавил, что никого не убили, "это их тактика такая, террористическая тактика, поэтому сохраняйте спокойствие". Также он отметил, что ребята, которых похитили, ничего плохого не сделали, они охраняли общину..

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Как ранее ВСУ разгромили оккупантов на аэродроме под Херсоном

Вооруженные силы Украины 15 марта уничтожили технику российских военных, которую оккупанты стянули на аэродром в Чернобаевке под Херсоном. Об этом написал депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Херсон! Помните аэропорт в Чернобаевке? Там больше не взлетят вертолеты рашистов и не поедет их бронетехника. ВСУ жгут! Все разнесли нах*р! Оккупанты, копайте себе ямы и ложитесь ногами вперед. Мы не шутим. У нас посевная на носу", – написал Гончаренко.

Военный эксперт Александр Коваленко в Telegram писал, что местные жители говорили об уничтожении большого количества техники российских оккупантов, в том числе вертолетов.

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Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

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Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
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