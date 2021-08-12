В Хмельницкой области начали ремонт трассы Житомир – Черновцы. Какой будет новая дорога

Отремонтированный участок автодороги планируют расширить на 2 метра. Какой будет новая трасса

Для укрепления дороги используют технологию холодного ресайклинга. Коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области начали ремонт участка трассы Н-03 Житомир – Черновцы возле села Ладыги. Рабочие уже устроили первый километр новой дорожной основы по инновационной технологии. Работы выполняют по европейским стандартам в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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Новый участок автодороги планируют расширить на 2 метра. Производство основы дорожной одежды по технологии холодного ресайклинга происходит прямо в движении.

Как проходит ремонт дороги. Фото: "Укравтодор"

"Ресайклер измельчает старое асфальтобетонное покрытие и смешивает его с щебеночно-песчаной смесью и цементом. В процессе ко всему этому добавляются вяжущие материалы. Затем полученную смесь распределяем автогрейдером и уплотняем катками. На выходе получаем сверхпрочную основу дороги", - говорится в сообщении.

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Далее в планах устройство основы на следующих километрах отрезка. Сейчас рабочие готовятся к укладке двух слоев асфальтобетона и ремонту моста через реку Случ.

Работы на участке дороги планируют завершить до конца дорожно-строительного сезона-2021.

Трасса Н-03 проходит по территории Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей, ее длина составляет 336,1 км.

Что такое холодный ресайклинг?

В "Укравтодоре" объяснили, что эта технология восстановить и укрепить основание дороги, используя старые материалы дорожной одежды.

Сначала фрезеруется старое дорожное покрытие на расчетную глубину, из него получается органо-минеральная смесь. Затем добавляются вяжущие материалы – битумная эмульсия и цемент – и вся эта смесь распределяется равномерным слоем, а затем уплотняется катками.

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