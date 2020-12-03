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В Хмельницкой области пьяный чиновник сбил насмерть пешехода (фото)

3 декабря, 17:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Начальник пожарной части "не заметил" мужчину на обочине

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием начальника пожарно-спасательного поста областного главка ГСЧС.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Пока известно, что 2 декабря около 17:00 чиновник устроил ДТП в райцентре Белогорье. За рулем своего автомобиля FIAT он сбил 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 2,18 промилле.

Чиновник задержан, заведено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, сообщалось, что под Киевом пьяный коп за рулем Volkswagen устроил серьезное ДТП.

Также мы сообщали, что в Броварах пьяный сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.

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чиновники Хмельницкая область пожарные ГСЧС смертельное ДТП пьяное вождение ГБР

Источник: Сегодня

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