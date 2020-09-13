В ход пошли беспилотники: пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Пока президент Беларуси Александр Лукашенко думает, отводить ли войска от западной границы, украинские пограничники несут службу в усиленном режиме на границе с этой страной. Используют даже беспилотники и катера.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отметим, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более тысячи километров в пределах пяти областей. В ГПСУ говорят, что на сегодняшний день ситуация там остается контролируемой и стабильной.

Пограничники рассказали, что охрана границы с Беларусью усилена привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и кинологов. Также постоянно ведется воздушный мониторинг силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера Safe Boat 27.

"Мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц. Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов. Кроме того, проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт", – сообщили в ГПСУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что развернул и привел в боевую готовность войска на границе. Он уверен, что на сегодняшний день есть угроза не только внутри страны, но и за ее пределами.

Отметим, что пока белорусский президент боится только войск НАТО, который проводят учения неподалеку от Беларуси. Однако у Лукашенко есть одна любопытная опция – он может сослаться на договор о Союзном государстве и позвать на помощь российские войска, а это уже создает опасность для нашей страны. Военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил нам, какая угроза для Украины.

Видео: Meduza

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