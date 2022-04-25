В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, чтобы те не "сдали" их полиции (видео)

За жизнь одной из пострадавших борются врачи

В Ирпене задержали мародеров. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ирпене вблизи Киева задержали двух мародеров, бросившие гранату у женщин В результате за жизнь одного из пострадавших борются врачи.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

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Женщины хотели пожаловаться на мародеров и позвонить в полицию. В ответ мужчины решили бросить в них гранату. Злоумышленников задержали теробороны.

"Никогда бы не мог и представить такого! Но как только наша тероборона задержала в Ирпене двух чудовищ (не могу назвать этих существ мужчинами), а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату", – сообщил Маркушин.

По его словам, сейчас за жизнь одной из женщин сражаются наши врачи. Состояние критическое.

На место происшествия приехали правоохранители, начавшие следственные действия.

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Напомним, что вечером 25 апреля сообщалось о взрывах в Ирпене.

В Украине решили жестко наказывать мародеров

Верховная Рада Украины приняла предусматривающие изменения в Уголовный кодекс усиление наказания за мародерство.

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Отныне минимальный предел наказания по статье 185 УКУ – "Кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения" – составляет от 5 до 8 лет тюрьмы.

Измененной статьей 186 УКУ предусмотрено наказание за грабеж в условиях военного или чрезвычайного положения – лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Статьей 187 предусмотрено, что завладение имуществом в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Статьей 189 предусмотрено, что требования в условиях военного или чрезвычайного положения наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В то же время присвоение имущества посредством злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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