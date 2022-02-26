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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Ирпене заметили российских военных, которые переоделись в гражданское (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 февраля, 10:25
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Украинцы должны быть предельно внимательны и сообщать о подозрительных лицах
Российские военные могут переодеваться в форму ВСУ
Российские военные могут переодеваться в форму ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ирпене местные жители заметили российских диверсантов, которые переоделись в гражданское. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Заходят в дома, представляются теробороной. Местная тероборона, обратите внимание!", – рассказали жители.

Отмечается, что накануне в сети появилось видео с переодеванием российских десантников в форму ВСУ в Гостомеле.

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Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале призвал украинцев сразу сообщать нашим военным о подозрительной технике в городах.

"Внимание! Если вы увидели технику без опознавательных знаков, не пишите об этом в чаты, сообщайте сразу украинским военным на горячие линии ВСУ. Телефон Министерства обороны и ВС Украины 0 800 50 04 42 СБУ. Телефон доверия 0 800 501 482", – написал он.

Ситуация с диверсантами

25 февраля в Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.

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Также сообщалось, что в Киеве были ликвидированы российские диверсанты, прорвавшиеся в Облонский район столицы. Кроме того, на Троещине были задержаны 60 диверсантов

26 февраля мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп.

Рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом был задержан полицией российский диверсант.

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Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили в Украину.

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