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В Испании задержали пророссийского блогера Шария

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 мая, 10:38
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В прошлом году Шарию было объявлено о подозрении
Анатолий Шарий задержан. Фото: коллаж "Сегодня"
Анатолий Шарий задержан. Фото: коллаж "Сегодня"

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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"Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", – заявили в ведомстве.

В СБУ отметили, что это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (Государственная измена)
  • ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.

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Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении.

Сейчас продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры.

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В чем обвиняют Шария

В феврале 2021 года года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.

В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

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