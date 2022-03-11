В Ивано-Франковске утром прогремели взрывы

Враг атаковал город второй раз с начала полномасштабного вторжения

Враг атаковал Ивано-Франковск. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске по состоянию на 7:12 утра 11 марта слышны взрывы. Подробностей пока нет.

Об этом сообщает сайт Сегодня.

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Известно только о том, что в городе включили сирены и местных жителей просят пройти в укрытия.

Утром 11 марта от взрывов также проснулись Луцк и Днепр. Отметим, что в Ивано-Франковске и Луцке ранее были удары по аэропортах. В Днепре взрывы прогремели впервые с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Удар по Днепру

Россия нанесла ракетные удары по городу рано утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары.

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Авиаудары произошли в Новокодакском районе города. В частности, зафиксированы попадания:

вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,

двухэтажной обувной фабрики с последующим возгоранием.

"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.

Удар по Луцку

Примерно в то же время, что и в Днепре, около 6 утра, враг атаковал Луцк. В результате возник пожар, дым поднялся высоко над городом.

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После серии взрывов что-то вспыхнуло. Спасатели пока не предоставляли информацию о случившемся.

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